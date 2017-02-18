بعد انزو .. زيدان يستدعي نجله لوكا الى ريال مدريد

استدعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم، نجله لوكا (18 عاما) كحارس ثالث ضمن التشكيلة التي ستواجه اسبانيول اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.

وشرح زيدان خياره مصرا انه لن يخاطر باي من اساسييه، خصوصا الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، قائلا “لدينا لاعبين او ثلاثة يعانون من اصابات طفيفة. ليست اصابات هامة لكنها خفيفة”.

وقرر زيدان بعد الفوز على ضيفه نابولي الايطالي 3-1 الاربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، وقبل مواجهة فالنسيا الاربعاء المقبل خارج ملعبه، اراحة نافاس، المدافع سيرخيو راموس، لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش ومواطنه المهاجم كريم بنزيمة.

وسيلعب كيكو كاسيا دور الحارس الاساسي في مواجهة اسبانيول.

وكان زيدان استدعى هذا الموسم نجله الاكبر انزو (21 عاما) الذي سجل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال الفوز على كولتورال ليونيسا (درجة ثالثة) 6-1 في دور الـ16 من مسابقة الكأس.

واعلن زيدان في المؤتمر الصحافي ايضا ان الجناح الويلزي غاريث بايل الغائب منذ ثلاثة اشهر بسبب الاصابة، سيعود الى الملاعب في الدوري.

وبحال فوزه، سيبتعد ريال مدريد موقتا بفارق اربع نقاط عن برشلونة الذي يواجه ليغانيس الاحد. ( AFP )

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