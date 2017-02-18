تركيا : توقيف مراسل صحيفة ألمانية بتهمة الانتماء لـ ” منظمة إرهابية “

اعلنت صحيفة “دي فيلت” الالمانية اليوم، ان مراسلها في #تركيا دنيز يوجل موقوف لدى الشرطة التركية منذ الثلثاء بسبب مقالات كتبها.

وكان الصحافي الالماني التركي البالغ 43 عاما مطلوبا لدى الشرطة التركية بسبب مقالاته حول اختراق البريد الالكتروني الخاص بوزير الطاقة بيرات البيرق صهر الرئيس رجب طيب #اردوغان.

وكشفت الرسائل الالكترونية التي استولت عليها مجموعة قرصنة ضغوطا سياسية تمارسها الحكومة التركية على عدد من وسائل الاعلام واستراتيجيات للتلاعب بالرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي.

كتبت الصحيفة على موقعها على الانترنت ان “يوجل حضر بنفسه الثلثاء الى مقر الشرطة في اسطنبول للرد على اسئلة المحققين”.

واضافت ان “السلطات تتهمه بالانتماء الى منظمة ارهابية واستخدام بيانات ودعاية ارهابية”.

كما افادت عن توقيف ستة صحافيين اتراك اخرين تناولوا هذه القضية في مؤسساتهم الاعلامية بينهم ثلاثة ما زالوا معتقلين.

وصرح رئيس تحرير الصحيفة اولف بوسشارت ان “الحكومة التركية تواصل التشديد على احترامها لدولة القانون. نحن واثقون بأنّ التدقيق النزيه سيكشف براءته”، لافتا الى حسن نية الصحافي الذي توجه طوعا الى الشرطة، وطالب بالافراج عنه.

منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز في تركيا اوقف اكثر من 100 صحافي بلا محاكمة، واغلقت 170 وسيلة اعلام والغيت 775 بطاقة صحافية، وفق احصاءات جمعيات حرية الصحافة.

كما اوقفت السلطات او طردت صحافيين اجانب على غرار روب نوردلاند من صحيفة “نيويورك تايمز” وديون نيسنبوم من صحيفة “وول ستريت جورنال” واوليفييه بيرتران من موقع ليجور الاخباري. (AFP)

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