تركيا : والي أورفة الدلائل تشير إلى وقوف ” بي كا كا ” وراء هجوم أمس

قال والي “شانلي أورفة” التركية، كونكور عظيم طونا، اليوم السبت، إن الدلائل الأولية تشير إلى وقوف منظمة “بي كا كا” الإرهابية وراء الهجوم الذي وقع مساء أمس في منطقة “ويران شهر” وأدى إلى مقتل شخصين.

وأضاف “طونا” في تصريح لمراسل الأناضول، أنه تم توقيف 26 مشتبها في إطار التحقيقات التي بدأت حول هجوم أمس، الذي وقع بحي “يني شهر”.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أن السيارة المفخخة التي استخدمت في الهجوم تم جلبها من قضاء “داريك” بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

ومساء أمس الجمعة، قتل طفل وأصيب 15 شخصًا، إثر تفجير سيارة مفخخة في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة، أن فرق البحث والإنقاذ عثرت خلال عملياتها على جثة شخص آخر تحت الأنقاض، ليرتفع بذلك عدد قتلى الهجوم إلى اثنين. (ANADOLU)

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