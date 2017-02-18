جونسون : غاب الحسم في أزمة سوريا لأن حكوماتنا كانت فاشلة

صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأن غياب الحسم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا أدى إلى وجود أزمتي سوريا وأوكرانيا.

وقال جونسون اليوم أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ “للأسف وقع هذا في المقام الأول لأن حكوماتنا كانت فاشلة”.

وأضاف جونسون الذي تربطه علاقة قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لم نكن حاسمين منذ البداية في أزمة سوريا مثلا، فتراجعنا، وما كان لهذا أن يحدث تحت الإدارة الجديدة لترامب”.

وألح جونسون على أن لا يغض الغرب طرفه عندما يتم تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن الحكومة في سوريا حين تسقط البراميل المتفجرة على شعبها فيجب أن تدفع ثمن ذلك. (DPA)

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