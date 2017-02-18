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حاكم مصرف النظام المركزي : إحتياجات سوريا من المشتقات النفطية سنوياً تتجاوز الملياري دولار

‏7 ساعات مضت أخبار البلد تعليق واحد

قال “دريد درغام” حاكم مصرف بشار الأسد المركزي، إن تقدير الأرقام التي تحتاجها سورية لشراء حاجتها من الوقود ليست ضمن صورة مأساوية، مشيرا إلى أنّ الأمور و الظروف بدأت تسير نحو التحسن وخلال ثلاثة أشهر ستبدأ مرحلة أفضل مع خطة “تحرير الآبار الغازية و النفطية”.

أكد درغام، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام، أنه تم استهلاك جزء من الاحتياطيات التي تم تجميعها في المصرف المركزي منذ قدوم الحكومة الحالية و هي ليست بالقليلة كما تم استهلاك 500 مليون دولار منها لشراء المشتقات النفطية، وذلك ضمن خطة الحكومة لتأمين الاحتياجات الرئيسة للبلاد.

وتابع: “لجنة النفط تعمل على التوجه لتلبية الاحتياجات النفطية على المدى المتوسط الأمر الذي من شأنه التعاقد بشروط أفضل و تحقيق علاوات أقل و تأمين كميات أكبر، منوهاًالى أنّ احتياجات سورية من المشتقات النفطية سنويا تتجاوز الملياري دولار”.

عكس السير

تعليق واحد

  1. ابو عمر الحمصي
    فبراير 19, 2017 , 12:14 ص في 12:14 ص

    دمروا البلد وهلق عم يبكوا
    عصابة حمير

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