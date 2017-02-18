حزب في هولندا يطالب بتشديد شروط الاندماج و التجنيس أمام اللاجئين و المهاجرين

طالب حزب “الشعب للحرية والديمقراطية” بفرض شروط أكثر صرامة على القادمين الجدد من اللاجئين.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام هولندية، وترجم عكس السير، فإن مقترحات الحزب تفيد بأن على القادمين التحدث باللغة الهولندية بشكل أفضل، وأن يحصلوا على عمل قبل اجتياز امتحان الاندماج.

وقال عضو الحزب مالك أزماني: “من يريد الحصول على الجنسية الهولندية يجيب عليه أن يستحقها فعلاً”.

كما طالب الحزب بجعل امتحانات اللغة أكثر صرامة، إلى جانب زيادة مدة الحصول على الجنسية لعشر سنوات.

ومن مطالباته أيضاً “سحب الجنسية من أي شخص يرتكب جريمة ضمن السنوات الخمس الأولى من حصوله عليها”.

عكس السير