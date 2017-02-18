دارمشتات يوجه الدعوة لأوباما لحضور إحدى مبارياته

وجه نادي دارمشتات الألماني دعوة رسمية للرئيس الأمريكي السابق #باراك_أوباما لحضور إحدى مبارياته على ملعبه في الدوري المحلي (البوندسليغا).

وجاءت دعوة نادي دارمشتات بعدما تحقق الأخير بأنه هو النادي الأوروبي الوحيد الذي يتابعه أوباما عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتم توجيه هذه الدعوة عبر اللاعب الأمريكي، تيرنيس بويد، والذي يلعب لدارمشتات وذلك في فيديو نشر على الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر، وقال فيه وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم : “سيد أوباما متابعتك لنا شرف كبير، بما أنك لديك المزيد من الوقت الآن، فنحن نود دعوتك لحضور إحدى المباريات على ملعبنا”.

وظهر بويد في الفيديو وهو يحمل قميصا للنادي باسم أوباما ورقم 98.

من جانبه رحب تورستن فرينغز المدير الفني للنادي بالرئيس الأمريكي، وقال: “بالطبع باراك أوباما موضع ترحيب للغاية هنا، نأمل أن نعرف مبكرا إن كان سيأتي حتى نأخذ الإجراءات الأمنية المناسبة”.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن السبب الذي دفع أوباما لمتابعة نادي دارمشتات عبر تويتر، لكن بعض وسائل الإعلام أرجعت هذه الخطوة بأنها إشادة منه بمواطنه بويد بعد تسجيل الأخير هدفًا في مرمى بوروسيا دورتموند في المباراة التي انتهت بفوز دارمشتات 2/1.

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