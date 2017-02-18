رداً على ترامب .. ميركل تنفي وجود عدد زائد عن الحد من السيارات الألمانية بأحد شوارع نيويورك !

قالت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، السبت إن الجادة الخامسة(شارع رئيسي ) في مدينة نيويورك ليس بها عدد كبير من السيارات الألمانية.

جاءت هذه التصريحات لميركل اليوم ،خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، في حضور مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان ترامب قد شكا مؤخراً من أن كل واحد في الجادة الخامسة له سيارة مرسيدس رابضة أمام بابه أي سيارة ألمانية وليس أمريكية، مضيفاً أن هذا يعني أن فائض الصادرات الألمانية كبير بشكل زائد عن الحد.

وردت ميركل قائلة:” عندما تنظرون إلى عدد منتجات الآي فون والآبل (الأمريكية) الظاهرة في القاعة، سأقول عندئذ إن بمقدور نائب الرئيس الأمريكي أن يكون راضيا بشكل مطلق، والجادة الخامسة، على ما أعتقد، مملؤة بصورة أقل بالسيارات الألمانية”. (DPA)

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