” سامسونغ ” تستعين ببطارية ” سوني ” لهاتفها المقبل

بعد المشاكل التي حدثت لبطارية هاتف #سامسونغ نوت 7، تسعى سامسونغ لضمان عدم تكرار الأزمة ذاتها مع هاتف غالاكسي إس 8 الذي تعتزم إطلاقه هذا العام.

وتعتزم سامسونغ استخدام بطارية عملاق التكنولوجيا الياباني #سوني، في هاتفها القادم، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة إن سوني ستكون الشركة الثالثة التي من شأنها توفير بطاريات الليثيوم إيون لتشغيل هاتف سامسونغ غالاكسي إس 8، ونقلا عن أشخاص مطلعين على المسألة، فإن حصة الشركة اليابانية من إجمالي البطاريات الموردة ستكون أقل من الشركتين الأخريين، وهما شركة “سامسونغ SDI” و”Amperex”.

وعلى الرغم من أن سوني من الناحية التقنية هي إحدى الشركات المنافسة لسامسونغ في سوق المحمول بحسب قناة روسيا اليوم ، إلا أنها في الوقت ذاته، توفر قطع غيار عالية الجودة لعدة شركات لتصنيع الهواتف، أهمها شركة آبل التي استخدمت كاميرا سوني في هاتفها الأخير.

ولم تعلق شركتا سامسونغ وسوني على مدى صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال حتى الآن.

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