سحابة حمضية تسبب مشاكل تنفسية لعشرات الأشخاص في ألمانيا

أصيب نحو 150 شخصا بمدينة أوبرهاوزن، غرب ألمانيا، بمشاكل في الجهاز التنفسي بسبب سحابة حمضية واسعة فوق أجزاء من المدينة.

وقال متحدث باسم شركة “هام شيمي” للصناعات الكيماوية في أوبرهاوزن، يوم الخميس الماضي، إن السحابة نتجت عن تسرب مواد كيماوية عند تفريغ حمولة إحدى السفن حيث وصل حامض الهيدروكلوريك إلى أحد خزانات حمض الكبريتيك بالمصنع.

وغطت سحابة أجزاء من مدينة أوبرهاوزن بولاية شمال الراين فيستفاليا على مدى ساعات، مما أدى لاختناقات بين سكان المدينة.

وقالت الشرطة إن 150 شخصا اتصلوا بالإسعاف جراء إصابتهم باختناق بسبب السحابة السامة.

وطلبت الشرطة من السكان القريبين من المصنع عدم مغادرة منازلهم وعدم فتح نوافذها وأبوابها. (DPA)

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