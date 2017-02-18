سواريز : برشلونة قادر على قلب خسارته المذلة أمام سان جرمان

اعتبر الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم #برشلونة الاسباني ان فريقه قادر على تعويض تأخره الكبير صفر-4 امام باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، عندما يخوض مباراة الاياب في 8 اذار/مارس.

وتعرض برشلونة للخسارة المذلة على ملعب مضيفه الفرنسي الثلاثاء، وبدا ضعيف الحيلة امام لاعبي المدرب الاسباني اوناي ايمري.

وقال سواريز في حدث خيري الجمعة “من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، خصوصا في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، لكني اعتقد ان هذا الفريق قادر على قلب الامور”.

وتابع “يجب ان نقنع انفسنا. نحن كلنا مذنبون. عندما نفوز، نفوز سويا، والامر عينه عندما نخسر”، مضيفا “هذا الفريق صنع التاريخ باحرازه الثلاثية وألقاب كثيرة في السنوات الماضية، واذا اردنا صنع التاريخ كفريق، هاذا يعني انه يجب التركيز لقلب النتيجة”.

وتعرض مدرب برشلونة ولاعبه السابق لويس انريكي لانتقادات لاذعة بعد الخسارة، وشكك بخططه لاعبا وسطه الدوليان سيرجيو بوسكيتس واندريس اينيستا. واحرز انريكي 8 القاب في 3 مواسم مع برشلونة، لكن مستقبله مع النادي ليس مؤكدا في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل. ( AFP )

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