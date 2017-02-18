سوري يقتل زوجته ” خنقاً ” في تركيا ( فيديو )

قالت وسائل إعلام تركية، يوم أمس الجمعة، إن امرأة سورية عثر عليها متوفية في منزلها، بمدينة #قيصري التركية.

وأشارت التحقيقات، بحسب الإعلام التركي، إلى أن زوج “فاطمة المحمد”، قام بقتلها “خنقاً”.

وأشارت الشرطة، وفق ما أوردت صحيفة “حرييت” التركية، وترجم عكس السير، إلى أن تصريحات الزوج أحمد المحمد (23 عاماً)، متناقضة، كما أنه قام بإيذاء نفسه خلال التحقيق معه.

ونقل المتهم إلى المشفى لمعالجته ثم استكملت التحقيقات معه، ولم يتم الكشف بعد عن سبب قيامه بفعلته.

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عكس السير