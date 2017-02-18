فلسطين : مقتل 3 أشقاء طعناً على يد والدهم في قطاع غزة

لقي 3 أشقاء مصرعهم، مساء امس الجمعة، إثر تعرضهم للطعن من قبل والدهم، الذي أقدم على إشعال النار بالمنزل الواقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بعد اقترافه الجريمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة : ” إن أشقاء ثلاثة من عائلة أبو ضباع هم صباح (18 عامًا) وشيرين (12عامًا) ومحمد (9 سنوات) توفوا، في حين أصيب والدهم بحالة حرجة “.

وأوضح أيمن البطنيجي، المتحدث باسم جهاز الشرطة التي تشرف عليه حركة حماس بغزة بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، أن تحقيقات الأدلة الجنائية أظهرت قيام الوالد بطعنهم قبل أن يشعل أسطوانة الغاز في نفسه الأمر الذي أدى إلى انفجارها و نشوب حريق في المنزل.

وأشار البطنيجي، في تصريح نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إلى أن الأب أصيب إصابة خطيرة نتيجة الحريق ، ولفت إلى أن الأب “يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية”.

وقبل هذين التصريحين كان القدرة قد صرح بأن انفجارًا غامضًا وقع في منزل بمدينة رفح، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص من عائلة واحدة، قبل أن يعود ويوضح أنهم ثلاثة (فتاتان وطفل).

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