فنان هندي يبني أضخم قلعة رملية في العالم

دخل فنان هندي و45 تلميذاً له موسوعة #غينيس للأرقام القياسية، بعدما عمل على تشييد أضخم قلعة رملية في العالم في منطقة بوي، بولاية أوديشا الهندية.

بمساعدة عدد كبير من تلاميذه، بنى الفنان الهندي سودارسان باتانيك، قلعة رملية يبلغ ارتفاعها 14 متراً ويتجاوز محيط قطرها 160 متراً لتصبح أضخم قلعة رملية في العالم.

وقال سودارسان معلقاً على تجربته وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أنا سعيد جداً لأنني تمكنت من بناء القلعة العملاقة، وأشكر تلاميذي اللذين ساعدوني في المهمة الشاقة، قمت بهذه المبادرة لإرسال رسالة للسلام للعالم، وكتبت على القلعة عبارة “السلام العالمي”.

ويذكر بأن سودارسان حطم الرقم القياسي السابق لأضخم قلعة للفنان الأمريكي تيد سيبيرت والتي شيدها على أحد شواطئ ميامي في 2015، حيث بلغ ارتفاعها حوالي 13 متراً.

وعلى نقيض المحاولات الأخرى في بناء قلاع رملية ضخمة، تجنب الفنان سودارسان ومساعديه استخدام أي آلات لجمع الرمال ورصها، حيث اكتفى فريق العمل باستخدام الأيدي في عمليات البناء.

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