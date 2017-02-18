قوات سوريا الديموقراطية تعلن عن بدء عملية ” عزل الرقة عن دير الزور “

أعلنت قوات سورية الديمقراطية بدء الخطوة الثانية من المرحلة الثالثة لحملة غضب الفرات لتحرير ريف الرقة الشرقي، وبمشاركة مجلس دير الزور العسكري ، بعد تحقيق أهداف الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة.

وقالت المتحدثة باسم غرفة عمليات غضب الفرات جيهان شيخ أحمد -في بيان صحفي يوم الجمعة أن “الخطوة الثانية تهدف إلى تحرير الريف الشرقي وعزل محافظة الرقة عن محافظة دير الزور”.

وأوضحت المتحدثة أن “مجلس دير الزور العسكري يشارك وبشكل فعال في قوات قسد من الجناح الشرقي، بدعم ومؤازرة بقية القوات المتحالفة في حملة غضب الفرات”.

وكان مجلس دير الزور العسكري برئاسة “ابو خولة” وقوات النخبة التابعة لتيار الغد السوري برئاسة أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري الاسبق انضموا إلى المعركة بجانب قوات سوريا الديمقراطية مطلع كانون الثاني الماضي.

ونجحت “قسد” بالسيطرة على مساحات واسعة من محافظة الرقة من المحاور الشمالية والشرقية والغربية، منذ إطلاق المعركة في تشرين الثاني من العام الماضي.

وتتمركز القوات المهاجمة حاليًا على بعد 15 كيلومترًا شرق مركز مدينة الرقة، كما أنها باتت على مشارف مدينة الطبقة من المحور الغربي. (DPA)

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