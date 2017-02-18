قيادي في الجيش الحر : مقاتلو درع الفرات وصلوا إلى محيط المربع الأمني في مدينة الباب

وصل مقاتلو درع الفرات الى محيط المربع الامني وسط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي ظهر اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قيادي في الجيش الحر.

وقال قائد عسكري في فرقة السلطان مراد للوكالة: “مقاتلو درع الفرات يخوضون معارك عنيفة داخل مدينة الباب، وتمكنوا من الوصول الى المربع الأمني، أخر وأهم معاقل التنظيم في مدينة الباب، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محور المحكمة ودار الحسبة ومباني أمن الدولة سابقاً. وسيطر الثوار على شارع مصعب بن عمير وسط قصف مدفعي وعشرات الغارات من سلاح الجو التركي على مواقع التنظيم داخل المدينة”.

وأكد القائد العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “فرض قوات درع الفرات سيطرتها على مدينة الباب مسألة وقت، بعد الانهيار الذي اصاب عناصر تنظيم داعش خلال الساعات الماضية، وانسحاب قياديي التنظيم (المهاجرين) الاجانب باتجاه الجنوب وصولاً الى ريف الرقة وأن اغلب من يقاتل داخل المدينة هم عناصر داعش الانصار (السوريين)”.

وقالت تنسيقية الباب، يوم الجمعة، إن 22 مدنياً من أبناء المدينة على الاقل استشهدوا بينهم 9 من عائلة واحدة في القصف الجوي على الأحياء السكنية، وانفجار ألغام زرعها تنظيم الدولة عند منطقة تل بطنان. (DPA)

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