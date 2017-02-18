كافاني يتصدر سباق ” الحذاء الذهبي ” رغم تصنيف ” الليغ 1 ” المتدني أوروبياً

نجح المهاجم الأوروغوياني #إدينسون_كافاني هداف نادي #باريس_سان_جيرمان في اعتلاء صدارة سباق الهدافين لجائزة “الحذاء الذهبي” لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما بصم على موسم كبير في الدوري الفرنسي.

ويصنف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدوري الفرنسي ضمن الدوريات الصغرى، والهدف المسجل في المسابقة لا يمنح صاحبه سوى نقطة ونصف النقطة فقط، مقابل منحه نقطتين في الدوريات الكبرى، إلا انه على الرغم من ذلك، فإن كافاني تمكن من تسجيل الرصيد الذي يسمح له بتجاوز هدافي الدوريات الكبرى في إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال.

ونجح كافاني في تصدر سباق الحذاء الذهبي برصيد 37.5 نقطة جمعها بعدما تمكن من تسجيل 25 هدفًا في الدوري الفرنسي وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، إذ لم ينجح أي لاعب في تسجيل هذا الرصيد من الأهداف سوى الروسي كاباييف في الدوري الاستوني غير أن تصنيف الدوري يُعيق تصدره لسلم ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية.

ويتفوق كافاني بفارق نقطة ونصف النقطة على ثلاثة هدافين يمتلكون رصيداً يبلغ 36 نقطة، وهم مواطنه لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة وهداف الدوري الإسباني والأرجنتيني غونزالو هيغوايين مهاجم نادي يوفنتوس والبوسني ادين دزيكو مهاجم نادي روما، متصدرو ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي، حيث يتخلف كل واحد من هذا الثلاثي خلف كافاني تهديفيًا بفارق خمسة أهداف بعدما اكتفوا بالتوقيع على 18 هدفًا فقط.

ولم يسبق لهدافي الدوريات الصغرى أن نالوا جائزة “الحذاء الذهبي” منذ بدأ “اليويفا” تصنيفه للدوريات الأوروبية في عام 1997 سوى مرتين، كانت الأولى بفضل اليوناني نيكوس ماكلاس مهاجم نادي فيتيس آرنهم وهداف الدوري الهولندي في عام 1998، السويدي هنريك لارسن مهاجم نادي سلتيك وهداف الدوري الاسكتلندي في عام 2001 ، لذلك يتطلع كافاني لإنهاء احتكار هدافي الدوريات الكبرى لهذه الجائزة خلال نسخة العام الجاري (2017 ) وارتداء “الحذاء الذهبي” للمرة الاولى في مسيرته الأوروبية، وهو الإنجاز الذي فشل في تحقيقه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مع نادي باريس سان جيرمان رغم تربعه الدائم على عرش الهدافين في فرنسا على مدار مواسم.

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