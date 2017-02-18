كيم كاردشيان تجري جراحة تجميلية في منطقة غريبة من جسدها

بررت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، رغبتها في إجراء جراحة تجميلية لسرتها لعدم رضاها عن شكلها الحالي، واعتبارها أنها تفسد مظهر جسمها و يجب تعديلها.

واشتكت النجمة، التي استعادت لياقتها البدنية بعد إنجابها طفلين هذا العام، لموقع oane، لمعجبيها عبر مقطع فيديو على موقعها من عدم رضاها عن مظهر سرّتها الحالي، موضحة أنها تفسد مظهر جسمها كليا بحسب وكالة سبوتنيك الروسية ، وبالتالي قررت كاردشيان أن تخضع لعملية جراحية، حيث قام جراح التجميل “سيمون أوريان” بتعديل أوجه القصور التي اشتكت منها النجمة.

ووفقا لبعض الخبراء، فإنه يمكن أن تظهر لدى النجمة فتق في منطقة الجراحة، حيث يمكن للسرة أن تخرج إلى الأمام قليلا وذلك بسب الحمل.

ولكن لم تلاحظ الجماهير هذه المشكلة من خلال الصور التي قامت بنشرها وهي بملابس السباحة.

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