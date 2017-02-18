مؤسسة حقوقية : 1164 فلسطينياً في سجون مخابرات بشار الأسد منذ 2011

قالت مؤسسة حقوقية إنسانية مقرها لندن إن 3443 لاجئا فلسطينيا قتلوا في سوريا منذ منتصف آذار 2011، فيما يعد 301 آخرون في عداد المفقودين خلال الفترة ذاتها.

وفي تقرير عبر موقعها على شبكة الإنترنت، يوم الجمعة، قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم حتى يوم أمس الخميس بلغ 3443 بينهم 455 امرأة، وأن عدد الذين سقطوا منهم خلال العام الجاري 30 شخصا.

وتابعت أن من بين هؤلاء القتلى 190 لاجئاً ولاجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار، غالبيتهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للحكومة السورية بلغ 1164 شخصا بينهم 83 امرأة، إلى جانب 301 لاجئ فلسطيني مفقود منذ بدء أحداث الحرب في سوريا، منهم 38 لاجئة فيما أن أكثر من نصف اللاجئين المفقودين من أبناء مخيم اليرموك.

وأضافت المجموعة أن حوالي 79 ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 2016، في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين من السوريين في لبنان بحوالي 31 ألفا، وفي الأردن 17 ألفا، وفي مصر 6 آلاف، وفي تركيا 8 آلاف، وفي غزة ألف سوري من أصل فلسطيني. (DPA)

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