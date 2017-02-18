من القلق إلى الإحباط .. خليفة بان كي مون : أنا لست متفائلاً للغاية بشأن الحل في سوريا

أثبط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الآمال المعقودة على الجولة الجديدة من محادثات السلام بشأن سوريا في جنيف.

وقال جوتيريش، السبت، في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن: “أنا لست متفائلاً للغاية بشأن حل قصير الأجل”.

وعلى الرغم من ذلك أكد جوتيريش الأهمية الحاسمة للعملية السياسية، موضحاً أنه يتعين على كافة الدول التي لها علاقة بالنزاع السوري الاقتناع بأن هذا النزاع يشكل تهديداً على الكافة.

وحذر جوتيريش من عدم القدرة على الانتصار على تنظيم الدولة حال عدم التوصل لحل شامل في سوريا، مؤكداً ضرورة مكافحة الإرهابيين في المنطقة مع حل المشكلات التي أدت إلى عثور الإرهابيين على أنصار جدد بسهولة. (DPA)

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