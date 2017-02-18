وزارة الدفاع الأمريكية : القادة الكبار في ” داعش ” بدأوا يغادرون الرقة ” بشكل منظم و منسق “

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قادة تنظيم داعش بدأوا يغادرون مدينة الرقة التي تعتبر “عاصمتهم” على وقع تقدم “قوات سوريا الديموقراطية” التي يدعمها التحالف الدولي.

وقال النقيب جيف ديفيس متحدثاً باسم وزارة الدفاع الأمريكية: “بدأنا نشهد أن عدداً كبيراً من القادة الكبار في تنظيم داعش، عدداً كبيراً من كوادرهم، بدأوا يغادرون الرقة”.

وأضاف “لقد أخذوا في الاعتبار بالتأكيد أن نهايتهم وشيكة في الرقة”، لافتاً إلى انسحاب “منظم جداً ومنسق جداً”.

ويقول البنتاغون إن “عزل الرقة” بات شبه منجز، وأوضح الجيش الأمريكي أنه لم يعد أمام الإرهابيين سوى طريق واحدة في جنوب شرق المدينة.

وأوضح ديفيس ان هذه الطريق تقع على طول الضفة الشمالية لنهر الفرات وتربط الرقة بدير الزور، مشيراً إلى أن الطرق المؤدية إلى الشمال والغرب قطعتها قوات سوريا الديموقراطية عبر تدمير جسور على الفرات.

وإذا كانت عمليات “عزل” المدينة قد أحرزت تقدماً، فإن التحالف الدولي لم يكشف حتى الآن خطته لاستعادتها. (AFP)

عكس السير