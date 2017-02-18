وزيرة دفاع ألمانيا : يجب عدم تحويل الحرب ضد ” داعش ” إلى معركة ضد كل المسلمين

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، اليوم الجمعة، من تحويل الحرب ضد تنظيم داعش إلى معركة ضد كل المسلمين.
وقالت وفقاً لنص لخطابها: “علينا أن نكون حذرين من عدم تحويل هذه الحرب إلى جبهة ضد الإسلام والمسلمين بشكل عام” في تحذير ضمني للولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيصدر أمراً تنفيذياً جديداً لاستبدال قراره المثير للجدل بفرض خطر على السفر إلى الولايات المتحدة على مواطني 7 دول غالبية سكانها من المسلمين. وقال إن الأمر يهدف إلى حماية البلاد من الهجمات الإرهابية.
عكس السير
قيم الخبر
يعني الحرب التي يشنها الغرب على العالم الإسلامي إعلامياً و ثقافياً و عسكرياً من أربعين سنة هي ضد داعش اللي ما صار عمرها 15 سنة.
هزلت.
والله بعد الألمان مافي
في كتابه “نصر بلا حرب 1999” ، اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق “ريتشارد نيكسون” أن بلاده قد انتصرت على جميع منافسيها القائمين ، و كان كلامه صحيحاً و ولد بالفعل نظام عالمي أحادي القطب “أمريكا” و صار منافسو الماضي يدورون في فلكها. تطلعت أمريكا للقيام بضربات استباقية لمن يحتمل أن يكون منافساً مستقبلياً لها و باشرت بشن حرب لا هوادة فيها ضد الإسلام و المسلمين “كشعوب و ليست كحكومات لأن الحكام أذناب لها”.
القاعدة و مشتقاتها هي صناعة أمريكية ، أتاحت المجال للأمريكان للقيام بضرباتهم تحت زعم مكافحة الإرهاب ، و لقد خططت أمريكا لجعل أكثر من بلد في أوروبا يتعرض لعمليات إرهابية حتى تستمر في جر الأوروبيين خلفها في حروبها المتعددة.
ما قالته معالي الوزيرة الألمانية قد أصبح موجوداً على أرض الواقع … إنها حرب ضروس على الإسلام تتزعمها أمريكا و تدير من خلالها عمليات كثيرة ب “الريموت كنترول” و تشترك فيها جيوش و مخابرات عديدة. حين قال ترامب أنه سيجتث الإرهاب الإسلامي هو يقصد بالضبط “دين الإسلام” و سيكون هنالك “إسلام أمريكي” بدلاً منه في طموحانهم البائسة.
لكن أمريكا لم تقرأ التاريخ جيداً و زين لها الشيطان سوء عملها ، حيث الإسلام غير قابل للهزيمة مطلقاً فلقد حاول الكثيرون من قبلها فعل ذلك و فشلوا . قد ينام المسلمون و لكن لم و لن يندثروا ، و سينتصرون على أعتى الظالمين المستبدين.