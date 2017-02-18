وزيرة دفاع ألمانيا : يجب عدم تحويل الحرب ضد ” داعش ” إلى معركة ضد كل المسلمين

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، اليوم الجمعة، من تحويل الحرب ضد تنظيم داعش إلى معركة ضد كل المسلمين.

وقالت وفقاً لنص لخطابها: “علينا أن نكون حذرين من عدم تحويل هذه الحرب إلى جبهة ضد الإسلام والمسلمين بشكل عام” في تحذير ضمني للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيصدر أمراً تنفيذياً جديداً لاستبدال قراره المثير للجدل بفرض خطر على السفر إلى الولايات المتحدة على مواطني 7 دول غالبية سكانها من المسلمين. وقال إن الأمر يهدف إلى حماية البلاد من الهجمات الإرهابية.

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