وزير الدفاع الإسرائيلي : غزة يمكن أن تكون سنغافورة الشرق الأوسط إن تخلت حماس عن الأنفاق و الصواريخ

قال وزير الدفاع الاسرائيلي افيغادور ليبرمان، إن غزة يمكن أن تكون سنغافورة الشرق الأوسط.
وأضاف ليبرمان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: “فور تنازل حماس عن الأنفاق والصواريخ سنكون أول المستثمرين، سنبني ميناء بحريا، مطار ومنطقة صناعية في كيريم شالوم (كرم ابو سالم) وايرز (بيت حانون) ، يمكننا خلق فرص العمل لحوالي 40 ألف من سكان القطاع فوراً، في حال تنازلت حماس عن بند ميثاقها حول إبادة إسرائيل، عن الأنفاق والصواريخ وبالطبع، الأمر الأكثر أهمية، إعادة جثامين جنودنا وإعادة المواطنين الإسرائيليين الأسرى الموجودين في قبضتهم إلى إسرائيل”.
وتابع ليبرمان: “لا يوجد أي سبب أو مانع من أن يعيش سكان غزة خلال القرن الـ21 في ظروف معيشية أدنى من المستوى المقبول في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، أو في الظروف السائدة في دول الغرب الأوروبية أو في إسرائيل”.
واعتبر أن “المشكلة المركزية بيننا وبين القيادة الفلسطينية في رام الله هي عدم الثقة المتبادلة”.
اذا غزة سنغفورة اسرائيل شو ؟؟
السوداني عمل هيك عمر البشير باع كل ما كان يؤمن به سابقاً وما اجا المن والسلوى بعدو شحاد دندبوري ، كلاموا لليهودي حكي فاضي وضراط على بلاط رغم اني اؤمن مثله ان لم يكن عمق جغرافي مصر حرام والف حرام ان تدخل بنزاع مسلح مع اسرائيل لانو بتفرمك فرم وبيحكشوا سنانون فيك ، يلي عمبصير هلق انوا حق العودة من شي 50 سنة الفلسطيني يلي ولدان بغزة عمببرطل الضابط المصري بمبالغ محترمة ليهرب على مصر ومن مصر لليبيا ومن ليبيا يلااااا على اوربا وماتت اجيال من اولاد وطننا وحروب كرمال نرجعهون لبلدهون للفلسطينيين خخخخخخخ
والله لو الفلسطينيين بحطو ايدهم بايد الاسرائيليين و بيبنوا دوله موحده أفضل بكثير من مشروع الدولتين لأن الدوله الفلسطينيه لن تكون أفضل من أي دوله عربيه تسلطيه تحكمها فئه من اللصوص و الحرميه الذين سيذيقون الشعب الفلسطيني الويلات… بس المشكله انو اسرائيل مو قبلانه بالفلسطينيين كمواطنين اسرائيليين لديها..!!
كلام جميل، انا لو حماس بقبل فورا بشروطي