وزير الدفاع الإسرائيلي : غزة يمكن أن تكون سنغافورة الشرق الأوسط إن تخلت حماس عن الأنفاق و الصواريخ

قال وزير الدفاع الاسرائيلي افيغادور ليبرمان، إن غزة يمكن أن تكون سنغافورة الشرق الأوسط.

وأضاف ليبرمان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: “فور تنازل حماس عن الأنفاق والصواريخ سنكون أول المستثمرين، سنبني ميناء بحريا، مطار ومنطقة صناعية في كيريم شالوم (كرم ابو سالم) وايرز (بيت حانون) ، يمكننا خلق فرص العمل لحوالي 40 ألف من سكان القطاع فوراً، في حال تنازلت حماس عن بند ميثاقها حول إبادة إسرائيل، عن الأنفاق والصواريخ وبالطبع، الأمر الأكثر أهمية، إعادة جثامين جنودنا وإعادة المواطنين الإسرائيليين الأسرى الموجودين في قبضتهم إلى إسرائيل”.

وتابع ليبرمان: “لا يوجد أي سبب أو مانع من أن يعيش سكان غزة خلال القرن الـ21 في ظروف معيشية أدنى من المستوى المقبول في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، أو في الظروف السائدة في دول الغرب الأوروبية أو في إسرائيل”.

واعتبر أن “المشكلة المركزية بيننا وبين القيادة الفلسطينية في رام الله هي عدم الثقة المتبادلة”.

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