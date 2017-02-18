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#يلدريم: عرضنا مقترح لتحرير #الرقة من #داعش بعد #الباب، وقلت لـ #ميركل إننا يمكن أن نسمح بمشاركة #ألمانيا في عملية تحرير الرقة (الأناضول)
9 ساعات مضت ورد الآن
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هاشتاغالباب الرقة ميركل يلدريم