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#يلدريم: عرضنا مقترح لتحرير #الرقة من #داعش بعد #الباب، وقلت لـ #ميركل إننا يمكن أن نسمح بمشاركة #ألمانيا في عملية تحرير الرقة (الأناضول)

‏9 ساعات مضت ورد الآن اضف تعليق

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