آلاف الأتراك في ألمانيا يجتمعون لدعم ” التحول إلى النظام الرئاسي ” في تركيا

عقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت في ألمانيا تجمعا جماهيريا شارك فيه قرابة عشرة آلاف تركي في ألمانيا، للترويج للمشاركة في الاستفتاء حول التحول إلى النظام الرئاسي.

وقال يلدريم في ملعب في اوبرهاوسن بغرب المانيا غطته الاعلام التركية التي رفعها الاف من الجماهير المؤيدين للتعديل الدستوري الذي سيطرح على استفتاء في 16 نيسان/ابريل، “ولى الزمن الذي كان فيه البعض يعطون دروسا لتركيا. تركيا ليست بلدا يمكن ترهيبه”. وتستطيع الجالية التركية في ألمانيا، وهي الاكبر في العالم خارج تركيا، المشاركة في الاستفتاء.

ووعد يلدريم ايضا في مداخلته بملاحقة الانقلابيين في إشارة إلى تنظيم غولن، كما أكد وقوف بلاده في وجه مظاهر الإسلاموفوبيا والعداء للآخر، مشيداً بصمود الجالية التركية في ألمانيا في وجه التحديات التي تواجهها.

ويقدر عدد الأتراك في ألمانيا من المؤهلين للتصويت في الاستفتاء المقبل حول النظام الرئاسي، بقرابة 1.4 مليون مواطن. فيما يحمل ثلاثة ملايين من الأتراك من حول العالم الصلاحية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. (SABAH)

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