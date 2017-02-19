الرئيسية » ورد الآن » #أردوغان: بدانا عملية #درع_الفرات في #سوريا بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب #غازي_عنتاب و انتصرنا في #الباب وفي الفترة القادمة سنتوجه إلى #منبج
#أردوغان: بدانا عملية #درع_الفرات في #سوريا بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب #غازي_عنتاب و انتصرنا في #الباب وفي الفترة القادمة سنتوجه إلى #منبج
9 ساعات مضت ورد الآن
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قيم الخبر #درع_الفرات
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بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب #غازي_عنتاب
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وفي الفترة القادمة سنتوجه إلى #منبج"
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هاشتاغأردوغان الباب غازي عنتاب منبج