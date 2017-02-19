الرئيسية » ورد الآن » #أردوغان: بدانا عملية #درع_الفرات في #سوريا بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب #غازي_عنتاب و انتصرنا في #الباب وفي الفترة القادمة سنتوجه إلى #منبج

#أردوغان: بدانا عملية #درع_الفرات في #سوريا بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب #غازي_عنتاب و انتصرنا في #الباب وفي الفترة القادمة سنتوجه إلى #منبج

‏9 ساعات مضت ورد الآن اضف تعليق

عكس السير

هاشتاغ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017