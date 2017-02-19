أردوغان : عملية ” درع الفرات ” ستتجه إلى منبج و منها إلى الرقة

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن عملية “درع الفرات” في شمالي سوريا ستُستكمل في المرحلة القادمة متجهة نحو مدينة منبج، ومنها إلى محافظة الرقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم افتتاح مشاريع خدماتية في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، في معرض تقييمه لمستجدات عملية “درع الفرات” التي أوشكت على تحرير مدينة الباب بريف حلب من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال أردوغان “بعد هذه المرحلة سنتجه نحو منبج، وفي حال توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي والسعودية وقطر سننتقل إلى تطهير الرقة من قطيع القتلة المسمى داعش”. (ANADOLU)

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