ألمانيا : ترجيحات بتسجيل عام 2017 رقماً قياسياً في ترحيل اللاجئين و المهاجرين

رجح بيتر آلتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن يسجل العام 2017 رقما قياسيا في عدد الوافدين الذين سيتم ترحيلهم من ألمانيا بعد فشلهم في الحصول على اللجوء هناك.

وفي حديث أدلى به لصحيفة “بيلد ام سونتاغ” الأسبوعية الأحد 19 فبراير/شباط، قال: “في العام الماضي، عاد أكثر من 80 ألف وافد إلى بلادهم بعد عدم حصولهم على اللجوء، وهذا رقم قياسي عموما، إلا أن عدد الذين سيتم ترحيلهم سوف يزداد” هذا العام.

وذكر رئيس مكتب ميركل أنه جرى سنة 2016 إصدار قرارات بتسوية أوضاع 700 ألف طالب للجوء، قبلت أوراق 400 ألف ورفضت وثائق 300 ألف منهم.

وأعرب آلتماير في هذه المناسبة عن تأييده لمقترح وزارة الداخلية الألمانية القاضي باستحداث مراكز لترحيل من يخفق من الوافدين في الحصول على صفة اللجوء، معتبرا أن هذه المراكز سوف تكون لها فوائد جمة تلغي ظاهرة تخلف أكثر من خمسين في المئة ممن يتم تجهيزهم للترحيل، تخلفهم عن المغادرة. (RT)

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