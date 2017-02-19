إدلب : سيدة تشنق نفسها حزناً على استشهاد زوجها جراء غارات طائرات بشار الأسد و بوتين ( صور )

أقدمت سيدة سورية، يوم أمس السبت، على شنق نفسها داخل منزلها، في ريف إدلب، حزناً على زوجها الذي استشهد قبل يومين.
وأفادت “شرطة إدلب الحرة”، أن “رسمية بنت خالد المنصور” من قرية مغر الحمام، في العقد الثاني من عمرها، مقيمة في قرية الشيخ مصطفى، على شنق نفسها باستخدام حبل وطاولة.
وأضافت الشرطة أنه لدى تحريها عن دافع الانتحار، تبين أنه بسبب “استشهاد زوجها منذ يومين نتيجة قصف الطيران الحربي للبلدة”، ما أدى إلى وصولها لحالة نفسية صعبة.
عكس السير
قيم الخبر
الانتحار حرام شرعا بل هو من كبائر الذنوب ويعاقب المتحر بمثل ما قتل نفسه به لماذا الانتحار حرام نعم اعلم انه حرام وانك ستدخل النار اذا انتحرت. المولى عزّ وجلّ هو الرازق وهو الذي يعطي ويمنع، ولقد تكفّل ربّ العباد برزقهم، وإنّ مع العسر يسراً، وعلى المسلم ألا يقنط من رحمة الله. فلا يقدم على الانتحار إلا ضعيف الإيمان ومن ليس لديه ثقة بالله، إنّ هذه بلايا ومصائب حلّت بالمسلمين، وجرائم نكراء يروّج لها الإعلام أحياناً، الله عز وجل حرّم القتل، ومن يقدم على مثل هذا الفعل مهما كانت دوافعه فهو شخص جبان يهرب من نعمة الحياة التي وهبها الله له، ويكفر بهذه النعمة ويجحد بها، وما يقدم عليه جريمة نكراء، وتعتبر اعتداء على حد من حدود الله