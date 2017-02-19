إدلب : سيدة تشنق نفسها حزناً على استشهاد زوجها جراء غارات طائرات بشار الأسد و بوتين ( صور )

أقدمت سيدة سورية، يوم أمس السبت، على شنق نفسها داخل منزلها، في ريف إدلب، حزناً على زوجها الذي استشهد قبل يومين.

وأفادت “شرطة إدلب الحرة”، أن “رسمية بنت خالد المنصور” من قرية مغر الحمام، في العقد الثاني من عمرها، مقيمة في قرية الشيخ مصطفى، على شنق نفسها باستخدام حبل وطاولة.

وأضافت الشرطة أنه لدى تحريها عن دافع الانتحار، تبين أنه بسبب “استشهاد زوجها منذ يومين نتيجة قصف الطيران الحربي للبلدة”، ما أدى إلى وصولها لحالة نفسية صعبة.

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