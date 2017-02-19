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إعلام النظام : شركة خلوف التجارية تطلق سيارتين سياحية و حقلية في السوق السورية ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أخبار البلد, أهم الأخبار 3 تعليقات

إعلام النظام : شركة خلوف التجارية تطلق سيارتين سياحية و حقلية في السوق السورية ( فيديو )

عكس السير

3 تعليقات

  1. كلمتين و بس
    فبراير 19, 2017 , 7:09 م في 7:09 م

    هو اهم شي خلوف ومخلوف و هل كم عيلة و لباقي الشعب خليكن بأحضان الوطن …باجحامها
    يلعن شرفكن ايها هل المويدين اذا عندكون شرف

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  2. قاهر الاسد
    فبراير 19, 2017 , 8:07 م في 8:07 م

    لن ينهض هذا البلد ابوجود ثلة من اللصوص وجميع المسرحيات التي تبثها المكنة الاعلامية التابعة للنظام أصبحت من الماضي
    ((جميع السوريين يتذكرون جيداً معمل تجميع سيرونكس …..وخيرا الكلام ما قل ودل))

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