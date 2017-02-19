إعلام النظام : شركة خلوف التجارية تطلق سيارتين سياحية و حقلية في السوق السورية ( فيديو )

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هو اهم شي خلوف ومخلوف و هل كم عيلة و لباقي الشعب خليكن بأحضان الوطن …باجحامها
يلعن شرفكن ايها هل المويدين اذا عندكون شرف
حسب علمي بيت خلوف حموية و ما دخلن بمخلوف و يلي من نمرتو … يلي بيعرف ينورنا
لن ينهض هذا البلد ابوجود ثلة من اللصوص وجميع المسرحيات التي تبثها المكنة الاعلامية التابعة للنظام أصبحت من الماضي
((جميع السوريين يتذكرون جيداً معمل تجميع سيرونكس …..وخيرا الكلام ما قل ودل))