إنريكي : رباعية سان جيرمان لن تؤثر على مستقبلي

قال مدرب #برشلونة، لويس إنريكي ، إنه لم يقرر بشأن استمراره في منصبه الموسم المقبل، لكن الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لن تؤثر على قراره.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي، عشية مواجهة ليغانيس اليوم الأحد، في الدوري: “ما يحدث في تلك الأشهر لا علاقة له بقراري.. لا مباراة واحدة أو اثنتين أو مباريات الدوري 38.. لم أتخذ قراراً بعد”.

وأضاف: “الانتقادات لم تؤثر علي.. إذا كان لها تأثير لم أكن سأظل في منصبي حوالي 3 أعوام، نحن أكثر من ينتقد الأداء”.

وبات برشلونة على شفا الخروج من دوري الأبطال من دور 16 للمرة الأولى منذ 2007، لكنه قد يعيد مشواره في الدوري من أجل مطاردة ريال مدريد المتصدر إلى الطريق الصحيح عندما يستضيف ليغانيس المتعثر. ( reuters )

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