اعتقال رجل أمريكي أرسل خطة اغتيال زوجته و ابنته للشخص الخطأ

أرسل أمريكي يدعى “جيف ليتلي” رسالة بالخطأ إلى مديره السابق، كان يقصد إرسالها إلى قاتل محترف معروف باسم”شاين”، يطلب منه فيها قتل زوجته وابنته، فما كان من مديره السابق إلا الاتصال بالشرطة.

وكشف “جيف”، في الرسالة، عن الخطة المزعومة لقتل زوجته “رودا مي”، وابنته للحصول على تعويض من التأمين يبلغ قيمته 1.2 مليون جنيه استرليني.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، وعد “جيف” (42 عاماً) القاتل المحترف، بتقاسم مبلغ التعويض معه، قبل أن يمنحه تفاصيل كيفية جعل الجريمة تبدو كحادث.

غير أن الشرطة اعتقلت جيف الأسبوع الماضي بعد قراءة الرسالة التي كان نصها: “كيف الحال يا شاين؟ هل تذكر عندما قلت إنك ستساعدني على قتل زوجتي. لقد قبلت العرض “.

وأضاف بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز : “هناك تأمين على حياتها بقيمة مليون جنيه، وإذا كنت ترغب في علاوة يمكنك قتل ابنتي أيضًا. فلديها تأمين بقيمة 500 ألف جنيه. وذلك إذا كنت تستطيع جعل الجريمة تبدو وكأنها عملية سطو فاشلة أو حادث، وهي تعمل في وول مارت وتنتهي من العمل الساعة 11 صباحا. وسوف نتقاسم مبلغ التأمين كله.”

وعندما حقق رجال الشرطة معه، ادعى “جيف” وهو من مدينة مونرو في واشنطن، أن ابنته البالغة من العمر 4 سنوات هي من أرسلت الرسائل. وتم احتجاز “جيف” في سجن مقاطعة “سنوهوميش“، بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى.

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