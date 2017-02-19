اكتشاف جديد يرجح إمكانية الحياة فوق كوكب القزم

رصدت مركبة فضائية لوكالة الفضاء الأمريكية (#ناسا) مواداً عضوية على كوكب القزم سيريس ، وبحسب العلماء فمن المرجح أن المواد المكتشفة تشبه لبنات بناء الحياة على كوكب الأرض.

قال علماء إن مركبة فضائية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، رصدت مواداً عضوية ذات هيكل كربوني على كوكب القزم سيريس الذي يدور بين كوكبي المريخ والمشترى في حزام الكويكبات الرئيسي. وأشاروا إلى أن هذه المواد شبيهة بما كانت ربما لبنات بناء الحياة على الأرض.

وتضع الاكتشافات سيريس ضمن قائمة آخذة في النمو لأماكن في النظام الشمسي محل اهتمام علماء يبحثون عن حياة خارج كوكب الأرض. ويتكون سيريس من صخور وجليد ويصل قطره إلى حوالي 950 كيلومتراً. وتضم القائمة كوكب المريخ والعديد من الأقمار التي تدور حول كوكبي المشترى وزحل.

وحقق الاكتشاف الذي نشر في دورية ساينس فريق باحثين يستخدم مركبة (دون) التابعة لناسا التي تدور حول سيريس منذ ما يقرب من عامين. ويعد سيريس أكبر جسم في حزام الكويكبات.

ويشير هذا الاكتشاف إلى أن المواد التي بدأ بها النظام الشمسي احتوت على العناصر الضرورية أو اللبنات لبناء الحياة”. واستبعد العلماء احتمال أن تكون المواد العضوية التي عثر عليها في كوكب القزم ناتجة عن الاصطدام بكويكب أو مذنب استناداً إلى موقعها ونوعها. ( Deutsche Welle )

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