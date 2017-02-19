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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش: السلام في #سوريا سيكون ممكناً فقط عندما تدرك الأطراف بأنها لن تحقق نصراً عسكرياً
2 ساعتين مضت ورد الآن
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السلام في #سوريا
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