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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش: السلام في #سوريا سيكون ممكناً فقط عندما تدرك الأطراف بأنها لن تحقق نصراً عسكرياً

‏2 ساعتين مضت ورد الآن اضف تعليق

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