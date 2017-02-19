الإسباني إيسكو : أفكر جدياً في تجديد تعاقدي مع ريال مدريد

أكد الإسباني #إيسكو ألاركون لاعب وسط #ريال_مدريد اليوم الأحد أنه سعيد مع النادي الملكي ويرغب في الاستمرار بين صفوفه لسنوات عديدة ، قائلا : “أفكر جديا فى تجديد تعاقدي مع الريال وسأتخذ القرار قبل نهاية الموسم”.

وأضاف لاعب الوسط الإسباني – في تصريح عقب فوز فريقه على ضيفه إسبانيول 2 – صفر في الجولة ال23 بالدوري الإسباني : “أشعر بالاطمئنان على مستقبلي مع الريال ، لكن ما يقلقني هو كم الدقائق والسنوات التي سألعبها فالمسيرة الاحترافية للاعبين قصيرة”.

وقدم إيسكو أداء جيدا خلال مباراتي الريال الأخيرتين أمام أوساسونا وإسبانيول في الجولتين الـ22 والـ23 بالليغا بحسب ما اوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وقال عنه المدير الفني للملكي الفرنسي زين الدين زيدان الأسبوع الماضي “إدارة النادي الملكي هي التي ستحدد مصير إيسكو مع الفريق و لكنني أعتقد أنه لاعب أساسي ومهم بالنسبة لنا”.

وقرر اللاعب تأجيل تجديد عقده الذي سينتهي في 30 يونيو 2018 حتى يونيو القادم 2017 ، مؤكدا أنه يرغب في الاستمرار مع النادي الملكي لكنه يريد أن يعلم أولا ما الدور الذي سيلعبه بين صفوف الميرينغي.

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