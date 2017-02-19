الصين تبني أول مطار للطيور المهاجرة في العالم

صممت #الصين أول “مطار للطيور المهاجرة” في العالم، بهدف تحويل مكب نفايات في مدينة “لينغ أنغ” الصينية إلى ملاذ مخصص للطيور.

وكشفت شركة “مكريغور كوكسال” للإعمار عن مشروعها الجديد المخصص للطيور، في محاولة على ما يبدو من قبل الشركة للتخفيف من حدة الاتهامات التي توجه إلى أساليب البناء الحديثة في التعدي على مواطن الحياة البرية بأشكال مختلفة.

وفي كل عام يسافر أكثر من 50 مليون طائر من القطب الجنوبي على طول طريق الطيور المهاجرة الأسترالي-الآسيوي الشرقي، إلا أن طريقهم أصبح مهددًا بنحو متزايد نظرًا لزيادة مساحات البناء على طول السواحل في تلك المناطق، واليوم يسلك 1 من بين كل 5 من الطيور المائية المهددة بالانقراض عالميًا هذا الطريق بينما تتناقص أعدادهم بسرعة.

ولمعالجة هذه المشكلة، دعا “ميناء تيانجين” مجموعة من المصممين العالميين لإنشاء “ملجأ أراضٍ رطبة” للطيور المهاجرة وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، ويتضمن مطار “مكريغور كوكسال” 60 هكتارًا من حدائق الأراضي الرطبة، حيث بإمكان الطيور التوقف واستعادة نشاطها والتزاوج قبل متابعة طريق هجرتهم.

وستوظف الطاقة المتجددة من أجل ري الأراضي الرطبة بمياه الصرف المعاد تدويرها ومياه الأمطار المجمعة.

وأوضح أدرينا مكغريغور الرئيس التنفيذي والمصمم الرئيس في شركة “مكريغور كوكسال” مصدر الإلهام وراء هذا المشروع، قائلًا: “مسارات هجرة الطيور هي من عجائب العالم الطبيعي. سيكون المطار المقترح ملاذًا كبيرًا على مستوى العالم لأنواع الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض، إضافةٍ إلى أنه سيوفر وسيلة تنقية هواء طبيعية لمدينة تيانجين”.

وستتمتع مدينة “تيانجين” بالعديد من الفوائد الناتجة عن البنية التحتية الخضراء، حيث يخصص الاقتراح العديد من المساحات للتنزه بما في ذلك إنشاء مسارات للمشي والدراجات على طول شبكة من الغابات الحضرية الترفيهية والتي يبلغ طولها 7 كم.

ومن المقرر البدء ببناء مطار الطيور في أواخر عام 2017 وسيتم الانتهاء من المشروع في عام 2018.

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