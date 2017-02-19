العثور على جثة رجل داخل صندوق مركبة في السعودية

أعلنت شرطة منطقة #الرياض في #السعودية، عثورها على وافد من الجنسية الأثيوبية متوفى بمحافظة الخرج داخل صندوق مركبة معطلة وعليه آثار ضرب شديد بالجمجمة وأجزاء متفرقة من جسده، وذلك في التاسع من فبراير الجاري.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، إن غرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة الخرج أبلغت بوجود شخص أثيوبي الجنسية به إصابات بليغة وملقى داخل صندوق مركبة معطلة من نوع “دِيَنّا”، مبينًا أنه بعد الانتقال للموقع كان المجني عليه قد فارق الحياة.

وأضاف بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز : ” تم على الفور مباشرة القضية، وبتفتيش غرفته وُجدت فيها آثار عراك ودماء متناثرة وبعثرة في محتويات الغرفة، كما عُثِر على عصا عليها آثار دماء؛ ما يدل على أنها أداة الجريمة، قائلًا إنه تم تحريزها لفحصها فنيًا.

وأوضح أنه من خلال عمليات البحث والتحري، تم الاشتباه في مقيم غير نظامي أثيوبي الجنسية، وتم ضبطه بالتنسيق مع شرطة العاصمة وبالتحقيق معه أقرَّ بارتكاب الجريمة بمشاركة اثنين آخريْن من جنسيته بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأشار إلى أنه تم القبض على الأجنبيين الآخرين في شقة بحي منفوحة بالرياض، وذلك بعد مقاومة لرجال الأمن ومحاولتهما مع شخص آخر كان معهما الاستيلاء على السلاح الرسمي، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات بين رجال الأمن، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

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