المعارض الموالي قدري جميل يحرد من دي ميستورا و يعلن عدم مشاركته في جنيف

أعلن المعارض الموالي قدري جميل عدم مشاركة منصته في محادثات جنيف القادمة.

وبرر جميل، خلال حديثه لقناة روسيا اليوم، يوم أمس السبت، بأن المبعوث الأممي إلى سورية ستافان ديمستورا “لم يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2254 حول تشكيل وفد المعارضة”.

وأكد جميل أن “محادثات جنيف لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة التي طرحها دي ميستورا”، قائلاً إن وفد الرياض “خرج عن مضمون القرار”. (RT)

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