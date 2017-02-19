المعارض الموالي قدري جميل يحرد من دي ميستورا و يعلن عدم مشاركته في جنيف

أعلن المعارض الموالي قدري جميل عدم مشاركة منصته في محادثات جنيف القادمة.
وبرر جميل، خلال حديثه لقناة روسيا اليوم، يوم أمس السبت، بأن المبعوث الأممي إلى سورية ستافان ديمستورا “لم يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2254 حول تشكيل وفد المعارضة”.
وأكد جميل أن “محادثات جنيف لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة التي طرحها دي ميستورا”، قائلاً إن وفد الرياض “خرج عن مضمون القرار”. (RT)
عكس السير
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بدّك شي كلاش ديري فـ اثمك يالخسيس
لن تنجح اكيد .. الكل بيعرف هالموضوع .. والسبب مو ديمستورا ابدا .. السبب هو السوريين .. بدون رأي وبدون وجهة نظر وبدون سياسة ولا دبلوماسية ..
كل هالمؤتمرات تضييع وقت وبدون طعمة .. لازم يفلتوا السوريين على بعض حتى يموت حوالي 15 بالمئة من السوريين الذكور .. يعني شي مليون ونص تقريبا .. بعدها ربما يبدأ السوريون بالتفكير ..
في حدا انتبه على وجود جهاد مقدسي المتحدث السابق باسم النظام انه موجود بجانب قدري جميل الموالي للنظام وان دل هذا فهو يدل على ان اخبار اختفائه بشكل مفاجئ او انشق عن النظام كانت مدبرة لاجل هذه اللحظة وها هو اليوم مع معارضة الداخل والمثال على ذلك ان هناك كثير من هذه الاشكال موجودة بالظاهر ضد النظام وباطنها شيئ اهر
مين شايلك من ارضك انت .
قال معارض و موالي ههههههه والله ما بيحس حالو مسخرة