النجم الإيطالي أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس

يستعد لاعب وسط نيويورك سيتي الأمريكي، النجم المخضرم #أندريا_بيرلو، للعودة إلى فريقه السابق #يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لصحيفة “توتو سبورت” اليوم الأحد فإن بيرلو سيتولى منصب سفير لشعار يوفنتوس، عقب نهاية مشواره في الدوري الأمريكي.

ولم يتحدد موعد تولي بيرلو (38 عاماً) لمنصبه الجديد، لكن ذلك سيحدث بمجرد انتهاء مسيرته الكروية.

ويرى يوفنتوس أن بيرلو هو خير ممثل لشعار النادي داخل وخارج إيطاليا.

وينتهي عقد بيرلو مع نيويورك سيتي في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ، وقضى بيرلو 4 أعوام مع يوفنتوس فاز خلالها بـ4 ألقاب في الدوري الإيطالي ثم رحل للدوري الأمريكي في صيف 2015. ( DPA )

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