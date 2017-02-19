بالفيديو .. رونالدو في موقف محرج أمام الكاميرا

من المعروف أن اللاعب البرتغالي #كريستيانو_رونالدو يتقن جيدا فن التعامل مع الكاميرات وضبط تصرفاته أمامها، إلا أنه وقع في موقف محرج في مباراة فريقه ريال مدريد مع إسبانيول بالدوري الإسباني يوم السبت.

والتقطت عدسة الكاميرا رونالدو وهو يمازح زميله السابق في الفريق، حارس مرمى إسبانيول دييغو لوبيز قائلا بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز : ” إنك اقتربت من الصلع وبقي لديك 3600 شعرة ” متبعا ذلك بضحكة.

ولم يلاحظ رونالدو وجود الكاميرا التي تصور المشهد، إلى حين أخبره زميله في الفريق ألفارو موراتا، فاحمرّ وجه رونالدو وغطاه بيديه، كما أظهر الفيديو الذي بثته رابطة الدوري الإسباني “LaLiga” على تويتر.

لوبيز تلقى المزحة بروح رياضية وضحك قبل أن يحتضن اللاعبان بعضهما البعض.

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