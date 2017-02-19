بالفيديو .. سيارة ” دون سائق ” تندفع نحو متجر و تصدم طفلاً في تكساس

صورت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام سيارة “دفع رباعي” بمتجر في #تكساس الأمريكية، لتتسبب بتحطيم الواجهة الأمامية، وإصابة طفل صغير في حادث غريب من نوعه.

ويُظهر شريط الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول الطفل، جايدن سولومون، وعمره 7 سنوات إلى المتجر في الوقت الذي اندفعت فيه السيارة إلى الداخل وتحطمت الواجهة الزجاجية.

وقامت والدة الطفل بنقل، جايدن، إلى المستشفى من أجل فحص ركبته بحسب قناة روسيا اليوم ، ووقع الحادث صباح يوم الأربعاء الماضي في متجر بورت آرثر في مقاطعة جيفرسون بولاية تكساس.

وذُكر أن سائق السيارة كان قد خرج منها برفقة 3 أطفال آخرين، ليبقى الأخ الرابع في المقعد الخلفي، وتقول العائلة إنها لا تعلم ما حصل على وجه التحديد، حيث قام الأخ الرابع بإيقاف السيارة على الفور لتجنب حدوث كارثة أكبر.

ولم يتم الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى عن الحادث وفقا لـ 12 News Now.

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