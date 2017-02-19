برشلونة لن يتخلى عن قميص زوج أميرة إسبانيا

أعلن نادي #برشلونة الإسباني أنّ قميص النجم السابق لفريق كرة اليد، “إيناكي أوردانخارين” سيبقى حاضراً في المجمع الرياضي مختلف التخصصات “بالو بلاوغرانا” للمدينة الكاتالونية، وذلك على الرغم من تورط البطل الأولمبي السابق في قضايا فساد واختلاسات مالية.

وكان إيناكي أوردانخارين، زوج الأميرة الإسبانية “ماريا كريستينا دي بوربون” قد أدين الجمعة، بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس ستة ملايين يورو من الأموال العامة من خلال مؤسسته “نووس” غير الربحية.

وقد حكم القاضي على النجم الأولمبي السابق بالسجن 6 سنوات و3 أشهر نافذة وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، لكن يبدو أنّ ذلك لن يؤثر على قيمته الرياضية الكبيرة لدى نادي برشلونة الذي حمل فيها قميصه طيلة 14 سنوات كاملة، من 1986إلى 2000.

وأوضح برشلونة أنه كيفما كانت نتيجة الاستئناف، الذي من المحتمل أن يتقدم به إيناكي أوردانخارين فإن النادي لن يغير موقفه وسيظل ممتنًا لكل ما قدمه اللاعب السابق للفريق من تضحيات وانجازات .

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