ترامب من جديد : سنقيم مناطق آمنة في سوريا بتمويل من دول الخليج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 18 فبراير/شباط عن نية بلاده إقامة ما سماها بالمناطق الآمنة في سوريا بتمويل من بلدان الخليج العربية لمنع تدفق اللاجئين على الغرب.

وفي كلمة ألقاها في حشد من المواطنين في ولاية فلوردا، قال ترامب: “ما أريد فعله، هو إقامة مناطق آمنة في سوريا وغيرها بما يتيح للسكان البقاء في بلادهم والعيش فيها بأمان”.

وأضاف: “سوف نستحدث مناطق آمنة، وسنعمل على أن تقوم بلدان الخليج بتغطية الإنفاق”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هدفه الرئيس من وراء تطبيق خططه للمناطق الآمنة، “تفادي استقبال أعداد هائلة من اللاجئين تقدر بعشرات الآلاف ممن لا نعرف عنهم شيئا”، معربا رغم ذلك عن ترحيب بلاده بالوافدين.

وختم بالقول: “نريد قدوم المهاجرين إلى بلادنا، إلا أننا نفضل استقبال من يحبوننا ويحترمون عادات وتقاليد بلادنا”. (RT)

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