توقع وقوع المسن قبل حدوثه بات ممكناً

يمكن توقع السقطات التي يتعرّض لها كبار السن قبل ثلاثة أسابيع على حدوثها باستخدام حسّاسات في المنزل، تراقب طريقتهم في المشي، وتهدف المنظومة الرائدة التي طوّرها علماء أميركيون إلى تنبيه المسعفين، بحيث يتمكنون من التدخل قبل حدوث سقطة قد تكون قاتلة.

وأظهرت الاختبارات الأولى أن المنظومة الالكترونية يمكن أن تساعد كبار السن على البقاء في بيوتهم سنوات أطول من دون أن يضطروا للانتقال إلى دور لرعاية المسنين.

وتتألف المنظومة من حسّاسات جدارية عدة لمراقبة الحركة بقياس سرعة المشي وطول الخطوة حين يتنقل كبار السن في أرجاء البيت.

اكتشف العلماء في جامعة ميسوري أن تغيرات صغيرة يمكن أن تنبئ بأن المسنّ مقبل على سقطة خطيرة. ترتفع درجة الخطر أكثر من أربع مرات إذا تباطأت سرعة مشيهم وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، على سبيل المثال إذا تباطأت سرعة المشي 5.1 سنتم في الثانية، فإن احتمالات سقوط المسنّ في غضون ثلاثة أسابيع تكون 86 في المئة، بالمقارنة مع 20 في المئة فقط إذا لم يحدث تغيير في سرعة المشي.

كما وجد العلماء أن انخفاض طول الخطوة 7.6 سنتم يرفع احتمالات سقوط المسنّ في غضون ثلاثة أسابيع إلى 51 في المئة. وطوّر العلماء هذه التكنولوجيا لمساعدة كبار السن على العيش حياة مستقلة أطول.

تبيّن الأرقام أن احتمالات وفاة كبار السن نتيجة سقطة بمستوى الأرض تزيد ثلاث مرات على نظرائهم دون سن السبعين. اخترعت رئيسة فريق الباحثين البروفيسورة مارجوري سكوبيك من جامعة ميسوري هذه المنظومة بعدما تعرّضت حماتها إلى سقطة شديدة أحدثت تلفًا في كتفها.

أشارت صحيفة “دايلي تلغراف” إلى أن البروفيسورة سكوبيك نصبت المنظومة في منزل والديها بمناسبة عيد ميلاد والدتها الثالث والتسعين على أمل تمكينهما من البقاء في منزلهما حتى وفاتهما.

ويمكن أن تحدث السقطات بسبب الإصابة بعدوى أو الضعف أو المضاعفات الناجمة من تضارب الأدوية. ترصد المنظومة هذه المشاكل في وقت مبكر، بحيث يمكن إجراء التغييرات اللازمة أو إعادة التأهيل قبل حدوث سقطات قد تكون مميتة.

اختُبرت المنظومة على 23 مسنًا متوسط أعمارهم 85 سنة. وساعدتهم على البقاء مستقلين فترة يزيد طولها مرتين بالمقارنة مع آخرين يعيشون بدون مساعدة هذه المنظومة.

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