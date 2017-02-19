روسيا تشعر بخيبة أمل من تصريحات بنس بشأن الصراع الأوكراني

ذكر نائب برلماني روسي بارز، السبت، أن بلاده تشعر “بخيبة الأمل” من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس فيما يتعلق بتنفيذ موسكو لاتفاق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وقال كونستانتين كوساتشوف، ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، إن تصريحات بنس في محادثات مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن ” تلقي باللوم بالكامل ” على روسيا في أعمال العنف الدائرة في شرق أوكرانيا.

وفي منشور على موقع فيسبوك، أشار كوساتشوف، إلى أنه من التناقض للولايات المتحدة التحدث بشأن ” استعداداها لإقامة علاقات مع روسيا ” بينما تشجب موسكو لعدم القيام بما يكفي لإنهاء الصراع الدائر منذ ثلاث سنوات.

وكان بنس طالب روسيا في وقت سابق اليوم بالعمل على وقف تصعيد العنف في أوكرانيا.

وقال بنس بالمؤتمر إنه يجب مساءلة روسيا، ومطالبتها بالتمسك بالتزاماتها في اتفاقية مينسك.

وأضاف أن بلاده متمسكة بهذه المطالبة حتى مع بحث الرئيس الأمريكي عن قواسم مشتركة جديدة مع روسيا.

يذكر أن اتفاقية مينسك التي تعود لشباط/فبراير 2015، تهدف إلى تسوية الصراع المسلح المستمر في شرق أوكرانيا منذ 2014 بين القوات الحكومية الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا.

كان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قد فرضتا عقوبات على روسيا بسبب دعمها للانفصاليين . (DPA)

عكس السير