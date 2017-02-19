رونالدينيو يلمح لقرب اعتزاله نهائياً عن ممارسة كرة القدم

فتح اللاعب البرازيلي #رونالدينيو، الذي عين مؤخراً سفيراً لنادي #برشلونة الإسباني لـ10 سنوات مقبلة، الباب أمام إنهاء مسيرته الاحترافية مع كرة القدم، معلناً أنه يفكر في بعض المواجهات المحتملة لتكون مباراته الوداعية.

وقال رونالدينيو في تصريحات لقناة “غلوبو” البرازيلية: “سأتم 37 عاماً الشهر المقبل، والعمر يتقدم بالجميع، وعلي أن أفكر في طريق جديد”.

وكشف بطل العالم مع “السيليساو” في 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، عن أنه تلقى عدة عروض للعب “لمدة 3 أشهر في نادٍ، و6 في نادٍ آخر”، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنه لا يريد هذا الأمر حالياً دون استبعاد التفكير في مواجهات محتملة لتوديع الملاعب.

وأوضح: “لم أقرر بعد إن كنت سأقيم مباراة اعتزال، أو ألعب لـ3 أشهر في مكان ما قبل الاعتزال، لكني أعتقد أنه ما زال هناك وقت قبل إقامة مباراة الوداع. الأمر ليس نهائياً بعد، لكني سأحسمه قريباً”.

كما أعلن أنه يفكر في إقامة مباراة اعتزال في كل نادٍ لعب له: “سيكون أمراً رائعاً لإنهاء مسيرتي بشكل جميل”.

وكان وكيل اللاعب وشقيقه، روبرتو دي أسيس موريرا، أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أن هناك اتصالات من جانب نادي ناسيونال الأوروغوياني من جانب الوسطاء للحصول على خدمات النجم البرازيلي. ( EFE )

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