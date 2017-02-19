سانشيز يوافق على العودة إلى برشلونة .. بشرط

فجرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما زعمت أن النجم التشيلي #أليكسيس_سانشيز مهاجم فريق #آرسنال الإنكليزي أبدى موافقته على العودة إلى صفوف #برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب الصحيفة فإن هداف الدوري الإنكليزي اشترط عودته إلى ملعب كامب نو بقيام إدارة النادي الكاتالوني بإقالة المدرب الحالي للفريق لويس إنريكي الذي لا يعيش أفضل أيامه مع برشلونة و الاستعاضة عنه بالمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني السابق للمنتخب التشيلي.

وتتكهن وسائل الاعلام البريطانية بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف برحيل المهاجم التشيلي عن ارسنال فب نهاية الموسم الحالي في ظل عدم شعوره بالراحة في آرسنال منذ الموسم الماضي بسبب فشل الفريق في المنافسة على الألقاب سواء المحلية أو القارية.

الجدير بالذكر أن سانشيز يقدم مستويات رائعة مع آرسنال حيث يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنكليزي، علما أنه سجل هدف آرسنال الوحيد أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، والذي عادل النتيجة أمام الفريق البافاري (1-1) قبل أن يدك الأخير شباك الغانرز بـ4 أهداف متتالية.

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