عشرات الآلاف يتظاهرون في برشلونة مطالبين باستقبال اللاجئين ( فيديو )

تظاهر ما لا يقل عن 160 ألف شخص في مدينة برشلونة الإسبانية، مطالبين باستقدام المزيد من اللاجئين العالقين في مناطق الحروب.

وقالت وسائل إعلام أوروبية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الرقم المذكور (160) مصدره الشرطة، لكن المنظمين قالوا إنه أكبر من ذلك بكثير.

وجابت المظاهرة أرجاء العاصمة الكتالونية، وحمل المشاركون لافتة كبيرة كتب عليها : “كفى أعذاراً .. إستقبلوا اللاجئين الآن”.

وكانت إسبانيا وعدت باستقبال 17 ألف لاجئ، لكنها لم تستقبل الآن سوى ألف لاجئ تقريباً.

وقالت فتاة سورية مشاركة في المظاهرة: “بإمكان الناس هنا مساعدتنا على نسيان آلامنا .. فكروا بنا كبشر وليس كأزمة .. لسنا هنا لنستغل فرصة الحصول على منزل وعمل ولكننا نبحث عن الأمان”.

وشاركت عمدة مدينة برشلونة “اَدا كولاو” في المظاهرة، و طالبت الحكومة بالسماح بقدوم المزيد من اللاجئين.

عكس السير