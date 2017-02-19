فلورنتينو بيريز يبحث عن خليفته في رئاسة ريال مدريد

أفادت تقارير اعلامية اسبانية أنّ فلورنتينو بيريز يفكر في التخلي عن رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل انتهاء عهدته الحالية المقرر لها في عام 2021.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أنّ بيريز بدأ التفكير في التنحي عن منصبه الحالي لأسبابٍ شخصية، لكن المشكلة تكمن في العثور على الشخص المناسب لإكمال العمل الذي قام به في ريال مدريد.

وكان نادي ريال مدريد قد عرف نجاحاً كبيراً من الناحيتين الرياضية والاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الأولى لبيريز بين عامي 2000 و2006 والثانية من 2009 إلى 2015، خلفا لرامون كالديرون، المستقيل بعد ثلاثة أعوام فقط بحسب صحيفة إيلاف ، و الثالثة التي بدأها في سنة 2015.

وفاز النادي الملكي بالعديد من الألقاب مع فلورنتينو بيريز، البالغ من العمر 69 عاماً، رجل الأعمال الناجح والسياسي السابق، أبرزها ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

ويعمل بيريز أيضاً على مشروع تطوير ملعب “سانتياغو برنابيو”، معقل نادي ريال مدريد، والذي سيكلف 400 مليون يورو.

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