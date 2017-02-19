فيصل المقداد : نحتاج إلى وحدة ثقافية في مواجهة التدخل الاستعماري و المؤامرات

قال فيصل المقداد مساعد وزير خارجية بشار الأسد، إن “تحرير حلب شكل انتصاراً تاريخياً كبيراً وغير المعادلات الدّوليّة في سوريا حيث تمتلك الحكومة السّوريّة اليد العليا في العمليّة السياسيّة القادمة”.

وفي حديث لوكالة “مهر” الإيرانية، رأى مقداد أن “تحرير حلب من قبضة المجموعات الإرهابيّة، قد أفسد جميع برامج من أرادوا هزيمة سوريا. ومن الطبيعي أن هذا التحرير قد غيّر المعادلات في سوريا، وهذا ما أكّدته المحادثات الأخيرة في استانة حيث أجُبرت المجموعات السّوريّة على الجلوس على طاولة المفاوضات”.

وأشار فيصل المقداد الى أن “انتصار حلب هو مقدمة للإنتصارات المقبلة في سوريا، وليس المقصود بالإنتصارات العسكرية فقط، بل يتعداه إلى الانتصارات السياسية والدبلوماسية التي ستتحقق”.

وقال: “نحن نحتاج إلى وحدة ثقافية في مواجهة التّدخل الاستعماري، هذا الاتّحاد يصبح الزاميًّا في مواجهة المؤامرات التي نشهدها في المنطقة”.

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